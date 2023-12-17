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Стюардесса дала совет, который может спасти жизнь пассажира

Стюардесса дала совет, который может спасти жизнь пассажира

Авиаперелеты, как известно, сопряжены с определенным риском. Несмотря на то, что перед каждым рейсом пассажирам дают инструктаж, как вести себя во внештатных ситуациях, есть нюансы, о которых путешественники не догадываются.

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