Экс-посол Франции в США Жерар Аро 28 сентября заявил, что в странах Запада активно обсуждается необходимость урегулирования украинского конфликта путем диалога, о которой говорил бывший президент Франции Николя Саркози.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии