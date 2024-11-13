Суд в Москве национализировал комплекс зданий бывшей гостиницы «Москва»

Все здание гостиницы «Москва» на Манежной площади, включая расположенный в здании пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов обратил в собственность государства Мещанский суд Москвы, сообщил адвокат бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Павел Хлюстов, 12 ноября пишет РБК.
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