"Вы не герои". На Украине футболистов сборной призвали вступить в ряды ВСУ

Двенадцать лет прошло с тех пор, как Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы по футболу. С тех пор современный стадион, построенный там специально к чемпионату Европы, в Донецке был разбомблен до основания.
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