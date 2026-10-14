В первенстве Азии по шахматам, проходившем в Туле с 3 по 10 октября, сборная Московской области завоевала четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.
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