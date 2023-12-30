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ФСБ признала "Русский добровольческий корпус" террористической организацией

ФСБ признала "Русский добровольческий корпус" террористической организацией

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ включила "Русский добровольческий корпус" (РДК), воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в список террористических организаций, запрещенных на территории России.

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