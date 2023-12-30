ФСБ признала "Русский добровольческий корпус" террористической организацией

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ включила "Русский добровольческий корпус" (РДК), воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в список террористических организаций, запрещенных на территории России.
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