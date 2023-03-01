Алексей Червоткин: «Когда и если мы вернемся на международную арену, думаю, результаты у нас не будут такими блестящими»

Лыжник Алексей Червоткин рассказал, следит ли за чемпионатом мира в Планице. – Удается хотя бы краем глаза смотреть за чемпионатом мира в Планице? – Смотрели спринт, финалы в повторе, а также смотрели на обеде командный спринт.