Новости, события, факты

146 631 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Над картинками долго и с удовольствием ржала!!!!  Понравился пост и его слог и сама тема, - браво автору!!!Проскинеза холуёв...
  • Сергей Алексеев
    Заочно приговорить судом и выплачивать награду за их головы гражданам любой страны осуществившим приговор.За призывы к убий...
  • Ольга Заусалина
    Просят смерти - ну так пусть получают по полной. Рука Кремля должна дотянуться до любой "харкаюшей дерьмом" глотки, а...За призывы к убий...

Реквием по «зерновой сделке» и ожидание новой

Реквием по «зерновой сделке» и ожидание новой

Итак, позиция России предельно чётко сформулирована: «зерновая сделка» приостановлена до выполнения наших условий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Петр Паринов
В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов, выполняет все их хотелки, а не интересы страны и ее народов... Поэтому до сих пор не разрушена полностью инфраструктура портов, ж/д тоннели, мосты на Украине. Ну а то, что через эти порты, ж/д мосты, тоннели завозят оружие и боеприпасы на Украину, которыми убивают наших бойцов на фронте и мирных в тылу, олигархам на это насрать, главное для них бабло заработать, ведь их детки уже за границей наслаждаются безбедной жизнью...... Типа ничего личного, только бизнес... Продажные элиты развалили СССР, теперь мечтают развалить и Россию...
Ответить
17 час.
Нина Бакалина
России  не  прогибаться  и  следовать  своей  политике,  осатанелый  Запад  скоро  к  зиме  успокоится,  проблемы  усугубятся  с  морозами,  Эрдогану  указали  место,  думаю  при    состоянии  экономики  и  землетрясении   страны  -   войны  ему  не  выдержать,  да  и  Россию  не  победить.  Сонный  Байден   чахнет  всё  сильнее....
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх