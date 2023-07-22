Итак, позиция России предельно чётко сформулирована: «зерновая сделка» приостановлена до выполнения наших условий.
Реквием по «зерновой сделке» и ожидание новой
Комментарии
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Петр Паринов
В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов, выполняет все их хотелки, а не интересы страны и ее народов... Поэтому до сих пор не разрушена полностью инфраструктура портов, ж/д тоннели, мосты на Украине. Ну а то, что через эти порты, ж/д мосты, тоннели завозят оружие и боеприпасы на Украину, которыми убивают наших бойцов на фронте и мирных в тылу, олигархам на это насрать, главное для них бабло заработать, ведь их детки уже за границей наслаждаются безбедной жизнью...... Типа ничего личного, только бизнес... Продажные элиты развалили СССР, теперь мечтают развалить и Россию...
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17 час.
Нина Бакалина
России не прогибаться и следовать своей политике, осатанелый Запад скоро к зиме успокоится, проблемы усугубятся с морозами, Эрдогану указали место, думаю при состоянии экономики и землетрясении страны - войны ему не выдержать, да и Россию не победить. Сонный Байден чахнет всё сильнее....
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8 мин.
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