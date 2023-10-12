Месячник чистоты: в миллеровском лицее №7 прошли классные часы на тему «Отходы – сырье 21 века»

Учащиеся детского объединения «Цветоводство» Мальчевского ДДЮ оформили информационный стенд о важности раздельного сбора мусора, разместили данные о возможностях современной науки и производства использовать вторичное сырье.
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