Жителям Смоленска рассказали, где узнать о мероприятиях к 80-летию Победы

В Смоленской области пройдет 135 мероприятий в честь важной даты. ЦУР Смоленской области совместно со Смоленским государственным музеем-заповедником запустили специальный проект к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии