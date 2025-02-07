Сельские пальчики: лучшая альтернатива чебурекам. Готовить проще простого

Домашние чебуреки при жарке вечно трескаются, выпуская весь сок и вкус. Вместо них лучше будет почти из тех же самых ингредиентов приготовить нежные «Сельские пальчики», подать которые можно и как закуску, и как основное блюдо.
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