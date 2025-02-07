Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сельские пальчики: лучшая альтернатива чебурекам. Готовить проще простого

Сельские пальчики: лучшая альтернатива чебурекам. Готовить проще простого

Домашние чебуреки при жарке вечно трескаются, выпуская весь сок и вкус. Вместо них лучше будет почти из тех же самых ингредиентов приготовить нежные «Сельские пальчики», подать которые можно и как закуску, и как основное блюдо.

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Комментарии
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Ирина Серафимова
А на картинке спиралей нет, а именно &quot;палочки&quot;
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7 час.
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