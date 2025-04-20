Квиз: что вы помните о первых «Жигулях»

В апреле 2025 года первые «Жигули» отметчают 55-летие. В свое время ВАЗ-2101 стал символом массовой автомобилизации населения СССР, а в наши дни приобрел и культовый статус — как популярный и относительно доступный классический автомобиль выходного дня.
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