Таджикистан призвал Россию соблюдать нормы международного права при расследовании теракта в «Крокусе»

В пресс-службе Министерства иностранных дел Таджикистана сообщили, что глава ведомства Сироджиддин Мухриддин назвал недопустимой публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта в «Крокус сити холле».
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