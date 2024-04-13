Театр абсурда
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Театр абсурда

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Таджикистан призвал Россию соблюдать нормы международного права при расследовании теракта в «Крокусе»

Таджикистан призвал Россию соблюдать нормы международного права при расследовании теракта в «Крокусе»

В пресс-службе Министерства иностранных дел Таджикистана сообщили, что глава ведомства Сироджиддин Мухриддин назвал недопустимой публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта в «Крокус сити холле».

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