СМИ: для Киева наступает «переломный момент» — планы США меняются

Журналисты считают, что власти Украины могут пойти на риски. В американских СМИ появились заявления о том, что для Украины на фоне событий в СЩА и на Западе наступает период, который определит ее дальнейшую судьбу.
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