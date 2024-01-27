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СМИ: для Киева наступает «переломный момент» — планы США меняются

СМИ: для Киева наступает «переломный момент» — планы США меняются

Журналисты считают, что власти Украины могут пойти на риски. В американских СМИ появились заявления о том, что для Украины на фоне событий в СЩА и на Западе наступает период, который определит ее дальнейшую судьбу.

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