В Санкт-Петербурге пройдет второй фестиваль медиаискусства Digital Rain

В программу войдут аудиовизуальные инсталляции, световые проекты, мэппинг-шоу, перформансы, спектакли, концерты, деловая программа и впервые – гастрономический проект, который станет эксклюзивным дополнением к фестивальным событиям.
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