Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 977 подписчиков

В Санкт-Петербурге пройдет второй фестиваль медиаискусства Digital Rain

В Санкт-Петербурге пройдет второй фестиваль медиаискусства Digital Rain

В программу войдут аудиовизуальные инсталляции, световые проекты, мэппинг-шоу, перформансы, спектакли, концерты, деловая программа и впервые – гастрономический проект, который станет эксклюзивным дополнением к фестивальным событиям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии