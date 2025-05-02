Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 524 подписчика

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    в эту бурду ещё надо было добавить пару ложек  ахинеи с инопланетянами....Ты должен выбрать...
  • Нимфа Лесная
    И правильно сделали!!! детей нужно отпускать, а не держать возле мамкиной юбки всю жизнь!!! Особенно мальчиков!!! Да ...Мы сменили замки,...
  • Иван Ураганов
    Да это не сказка,а какая то детективная история.В процессе появляются новые персонажи и даже сотрудники полиции.Похищ...Ты должен выбрать...

– Я ухожу к твоему брату! Мы любим друг друга.

– Я ухожу к твоему брату! Мы любим друг друга.

– Ты поздно вернулся. Опять. – Жанна стояла у окна, скрестив руки на груди. Она говорила тихо, но взгляд прожигал насквозь.

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Комментарии
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ВераВерная
ДубльЛюся! А тебе ещё рано такие сказки читать! Опять от родителей вырвалась? И кто ж тебе виноват, что ты, тупая, сюда лезешь?
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13 час.
Элеонора Коган
А что за помада была на рубашке и кто постирал ему эту чистую рубашку? Просто чушь какая-то, хам Виталий
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13 час.
Иван Ураганов
Белеберда,а не сказка.
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10 час.
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