– Ты поздно вернулся. Опять. – Жанна стояла у окна, скрестив руки на груди. Она говорила тихо, но взгляд прожигал насквозь.
– Я ухожу к твоему брату! Мы любим друг друга.
Комментарии
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ВераВерная
ДубльЛюся! А тебе ещё рано такие сказки читать! Опять от родителей вырвалась? И кто ж тебе виноват, что ты, тупая, сюда лезешь?
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13 час.
Элеонора Коган
А что за помада была на рубашке и кто постирал ему эту чистую рубашку? Просто чушь какая-то, хам Виталий
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13 час.
Иван Ураганов
Белеберда,а не сказка.
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10 час.
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