В архангельском архиве хранится журнал с первой публикацией «Утопленника» Пушкина

«Московский вестник» за 1829 год сохранился в Государственном архиве Архангельской области. Именно в этом выпуске впервые напечатали знаменитую балладу.
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