Газета.ру

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Макрон предупредил о "финальном предложении" Ирану по ядерной сделке

Макрон предупредил о "финальном предложении" Ирану по ядерной сделке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью CNN, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возможно, однако Ирану необходимо дать понять, что ему сделали "финальное" предложение.

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