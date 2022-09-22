Макрон предупредил о "финальном предложении" Ирану по ядерной сделке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью CNN, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возможно, однако Ирану необходимо дать понять, что ему сделали "финальное" предложение.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью CNN, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе возможно, однако Ирану необходимо дать понять, что ему сделали "финальное" предложение.
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