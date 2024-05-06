«У Шаровых в гостях», — украинская родня Галкина* о том, зачем Максим приехал к семье с Пугачевой

Ни для кого не секрет, что у Максима Галкина* большое количество родственников с украинской стороны. Сейчас мужчина яро и открыто транслирует свою политическую позицию и, как считает публика, это вполне очевидно, ведь с родственниками он поддерживал прекрасные отношения с самого детства, и даже оставался гостить у них на долгое время в младшем школьном возрасте.