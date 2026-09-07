Ядреные квашеные помидоры на зиму: новый простой рецепт без консервации

Естественный способ заготовки томатов путем брожения без использования уксуса, сахара и термической обработки позволяет сохранить максимальную пользу овощей.
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