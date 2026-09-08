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Царьград

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ВЦИОМ: 87% туристов считают московские стандарты ориентиром для благоустройства

ВЦИОМ: 87% туристов считают московские стандарты ориентиром для благоустройства

Аналитический центр ВЦИОМ посвятил новое исследование Москве. В нём приняли участие горожане и гости столицы, посещавшие Белокаменную в течение последних двух лет - с туристическими целями, по работе или личным делам.

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