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Мировое обозрение

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Дмитриев намерен провести бизнес-форум России, Германии и США совместно с партией АдГ

Дмитриев намерен провести бизнес-форум России, Германии и США совместно с партией АдГ

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев анонсировал нестандартную дипломатическую инициативу: Москва предложит провести трёхсторонний бизнес-форум с участием России, Германии и США в 2027 году.

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