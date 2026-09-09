Дмитриев намерен провести бизнес-форум России, Германии и США совместно с партией АдГ

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев анонсировал нестандартную дипломатическую инициативу: Москва предложит провести трёхсторонний бизнес-форум с участием России, Германии и США в 2027 году.
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