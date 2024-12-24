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Вендор намекает на запуск мобильных графических процессоров серии RTX 50 на выставке CES 2025

Вендор намекает на запуск мобильных графических процессоров серии RTX 50 на выставке CES 2025

Thunderobot, китайский бренд компьютерной техники, специализирующийся на высокопроизводительных ноутбуках и периферийных устройствах, выпустил пресс-релиз (через Videocardz), посвященный мобильному семейству RTX 50 от Nvidia.

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