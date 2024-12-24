Вендор намекает на запуск мобильных графических процессоров серии RTX 50 на выставке CES 2025

Thunderobot, китайский бренд компьютерной техники, специализирующийся на высокопроизводительных ноутбуках и периферийных устройствах, выпустил пресс-релиз (через Videocardz), посвященный мобильному семейству RTX 50 от Nvidia.
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