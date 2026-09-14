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Царьград

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ЦБ России определил ключевые финансовые цели до 2027 года

ЦБ России определил ключевые финансовые цели до 2027 года

Центральный банк России определил направления развития финансового рынка до 2027 года, акцентировав внимание на рынке капитала и защите прав инвесторов.

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