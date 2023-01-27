smi.today

4 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Посол страны, организовавший истребление славян , не имеет право роскошно жить в историческом особняке Спасо-Хаус!!! ...Захарова посовето...
  • Елена Дерзян
    Ошибкой было посылать российский флот Екатериной. Может перебили бы сами себя.. .Политолог Брутер ...
  • Наталья Богочарова
    🤮Волочкова рассказ...

Враг перебросил силы под Херсон к Каховке, бои усиливаются, ВСУ показывают, что готовятся к форсированию Днепра

Враг перебросил силы под Херсон к Каховке, бои усиливаются, ВСУ показывают, что готовятся к форсированию Днепра

Враг перебросил силы под Херсон в район Каховки, бои усиливаются, ВСУ всем своим видом демонстрируют, что готовятся к форсированию Днепра ВСУ усиливают группировку войск у фронта, создавая угрозу наступательных действий в районе Новой Каховки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх