Враг перебросил силы под Херсон к Каховке, бои усиливаются, ВСУ показывают, что готовятся к форсированию Днепра

Враг перебросил силы под Херсон в район Каховки, бои усиливаются, ВСУ всем своим видом демонстрируют, что готовятся к форсированию Днепра ВСУ усиливают группировку войск у фронта, создавая угрозу наступательных действий в районе Новой Каховки.