Арабский саммит сосредоточился на Газе

В Багдаде 17 мая стартовал 34-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), основной повесткой дня которого стал вопрос о необходимости остановить войну в секторе Газа, реконструировать ее инфраструктуру и предотвратить выселение палестинцев с их территорий.