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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Narvalroz Евгений
    Фильтрационные лагеря. А оттуда или на утилизацию или в Россию.Сон разума рождае...
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Британцы не смогут больше неограниченно кушать свои fish and chips

Британцы не смогут больше неограниченно кушать свои fish and chips

Если отодвинуть в сторону фронтовые сводки, то, наверное, самым вирусным событием вчерашнего дня стало эмоциональное выступление Вячеслава Володина, которое полетело по всем медийным каналам Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов Председатель Государственной думы прямиком из своего высокого кресла сообщил, что парламент рассматривает законопроект, запрещающий британским рыболовецким судам вести промысел в наших территориальных водах.

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