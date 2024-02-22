Британцы не смогут больше неограниченно кушать свои fish and chips

Если отодвинуть в сторону фронтовые сводки, то, наверное, самым вирусным событием вчерашнего дня стало эмоциональное выступление Вячеслава Володина, которое полетело по всем медийным каналам Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов Председатель Государственной думы прямиком из своего высокого кресла сообщил, что парламент рассматривает законопроект, запрещающий британским рыболовецким судам вести промысел в наших территориальных водах.