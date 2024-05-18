Правда, расстрелов пока нет, но процессы идут. Сколько воплей издали историки в своих книжках, осуждающих деятельность товарища Сталина.
Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...
Комментарии
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Анатолий Пахотин
ДА. Будет. Не случайно убрал советника по культуре Толстого, а заменил его на светлоликую председателя комитета госдумы по культуре Ямпольскую. Она сразу после своего в 2018 году назначения позвала в совет по культуре комитета врага России МАКАРЕВИЧА
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2 час.
S
Serg
Полностью согласен с Достоевским. Если кратко- бей жидов спасай Россию.
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1 час.
Валерий Вадимов
путин такой же либерал...просто уже в мо берега потеряли...не тронул же дружка преданного-шойгу?а он что не ведал,что под носом творится?и опять ненавистных народу министров оставил...так что не ждите светлого будущего
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1 час.
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