Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...

Анатолий Пахотин

ДА. Будет. Не случайно убрал советника по культуре Толстого, а заменил его на светлоликую председателя комитета госдумы по культуре Ямпольскую. Она сразу после своего в 2018 году назначения позвала в совет по культуре комитета врага России МАКАРЕВИЧА