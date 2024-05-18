Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стега Сибиряк
    Всех на СВОЗа организацию не...
  • Валерий Вадимов
    путин такой же либерал...просто уже в мо берега потеряли...не тронул же дружка преданного-шойгу?а он что не ведал,что...Вот и начался 193...
  • Валерий Вадимов
    поставили хорьков охранять курятникЗа организацию не...

Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...

Вот и начался 1937 год для вредителей в погонах...

Правда, расстрелов пока нет, но процессы идут. Сколько воплей издали историки в своих книжках, осуждающих деятельность товарища Сталина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Пахотин
ДА. Будет. Не случайно убрал советника по культуре Толстого, а заменил его на светлоликую председателя комитета госдумы по культуре Ямпольскую. Она сразу после своего в 2018 году назначения позвала в совет по культуре комитета врага России МАКАРЕВИЧА
Ответить
2 час.
S
Serg
Полностью согласен с Достоевским. Если кратко- бей жидов спасай Россию.
Ответить
1 час.
Валерий Вадимов
путин такой же либерал...просто уже в мо берега потеряли...не тронул же дружка преданного-шойгу?а он что не ведал,что под носом творится?и опять ненавистных народу  министров оставил...так что не ждите светлого будущего
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх