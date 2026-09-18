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Скончавшаяся петербургская артистка попросила перед смертью лишь об одном

Скончавшаяся петербургская артистка попросила перед смертью лишь об одном

Петербургская актриса перед кончиной озвучила важную просьбу, которую исполнили после похорон. Наталья Данилова ушла из жизни из-за онкологического заболевания.

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