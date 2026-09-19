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Регионы России

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Сеул решает проблему дефицита отелей переделкой офисных зданий

Сеул решает проблему дефицита отелей переделкой офисных зданий

По информации The Korea Times, трансформация офисных центров в доходные отели получила поддержку бизнес-сообщества, видящего в этом перспективную инвестиционную нишу.

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