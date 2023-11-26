На Турцию обрушился мощный шторм

Шторм, охвативший территорию Турции со вчерашнего вечера, повлек за собой серьезные последствия. Согласно информации, сильный ветер и ливни создали определенного рода трудности для жизни граждан братской страны, передает media.
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