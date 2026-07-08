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RT Russia

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В посольстве РФ заявили, что шведские власти были в истерике из-за решения МОК по россиянам

В посольстве РФ заявили, что шведские власти были в истерике из-за решения МОК по россиянам

В посольстве РФ в Швеции прокомментировали решение МОК снять ограничения с российских атлетов. «Со стороны Олимпийского комитета Швеции и шведских правительственных кругов это решение вызвало форменную истерику.

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