За неделю мошенники выманили у крымчан 9,5 миллионов рублей

С 20 по 26 ноября в полицию обратились 45 крымчан, ставших жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, нанесённая потерпевшим, составила более 9,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
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