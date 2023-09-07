Опричник Василий Грязной, соратник Малюты Скуратова

В двух предыдущих статьях мы говорили о знаменитом опричнике Малюте Скуратове. Его соратник Василий Грязной (вместе они «свалили» других авторитетных деятелей опричнины – Алексея Басманова, его сына Фёдора и князя Афанасия Вяземского) известен гораздо меньше.