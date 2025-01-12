События и рекорды: каких успехов достигли крымские спортсмены за 2024 год

Вопреки проискам западных спортивных чиновников, обстоятельствам и тотальной агрессии деструктивно настроенной части планеты, давно поправшей бессмертное кубертеновское «О спорт, ты – мир!», крымчане продолжают с завидным постоянством и целеустремлённостью пополнять копилку успехов на самых разных площадках – от всероссийской до международной.