События и рекорды: каких успехов достигли крымские спортсмены за 2024 год

Вопреки проискам западных спортивных чиновников, обстоятельствам и тотальной агрессии деструктивно настроенной части планеты, давно поправшей бессмертное кубертеновское «О спорт, ты – мир!», крымчане продолжают с завидным постоянством и целеустремлённостью пополнять копилку успехов на самых разных площадках – от всероссийской до международной.
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