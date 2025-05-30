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Во Владивостоке прогремели два взрыва

Во Владивостоке прогремели два взрыва

В районе бухты Десантная во Владивостоке прозвучали два взрыва, сообщает правительство Приморского края.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Аргументы и Факты&quot;, не пиши ерунду, и прекрати считать читателя идиотом: &quot;угроза была успешно устранена специалистами&quot;, что за угроза? А это о чём: &quot; произошли два хлопка, после чего на место прибыли экстренные службы&quot;, эти службы, ждали аплодисментов, и не дождавшись , приехали на &quot;два хлопка&quot;?
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12 час.
Ф
Фил
Статью писал ИДИОТ.
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8 час.
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