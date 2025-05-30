Во Владивостоке прогремели два взрыва

Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Аргументы и Факты", не пиши ерунду, и прекрати считать читателя идиотом: "угроза была успешно устранена специалистами", что за угроза? А это о чём: " произошли два хлопка, после чего на место прибыли экстренные службы", эти службы, ждали аплодисментов, и не дождавшись , приехали на "два хлопка"?