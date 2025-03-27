Как справиться с предательством в любви

Нельзя мужчине без секаса,длительное воздержание,может отразиться на потенции или ещё хуже,заполучить рак простаты.Так,что мужчина правильно сделал свой выбор и пошёл к проституткам.И нечего его обвинять,сама виновата.

Татьяна Хлусова

Мы все знаем, что мужчине очень вредно обходиться без секаса (хотя монахи вот как-то обходились и доживали до глубокой старости, но это другая тема). Но ведь и женщине это не полезно. Если женщина, вынужденная по какой-то причине обходиться без секаса с мужем, изменит ему, Вы тоже скажете, что она правильно сделала?