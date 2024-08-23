Звезда NBA и криптоблогер заплатят штраф в $340 000 за рекламу криптобиржи Binance

Адвокаты Джимми Батлера, звезды NBA, и криптоблогера Бена Армстронга, известного в сети как BitBoy, подали в федеральный суд Майами ходатайство об одобрении сделки со следствием в деле о рекламе незарегистрированных ценных бумаг крупнейшей криптовалютной биржи Binance.
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