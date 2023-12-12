MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

147 подписчиков

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Пропиарился бородатый ...Священника РПЦ во...
  • Henry Stenton
    Привет от американских изобретателеЙ!«Укусы страшно бо...

Минтруд выступил против приема на работу россиян, уехавших за границу

Минтруд выступил против приема на работу россиян, уехавших за границу

Газета «Известия» со ссылкой на письмо начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Дмитрия Мыльникова сообщает, что в ведомстве выступили против найма на работу релокантов .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх