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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о Батракове и «ПСЖ»: «Слышал, что его трансфером занимался чувак, который хотел на этом прилично нагреть»

Комментатор и президент ФК « Матч ТВ » Константин Генич рассказал о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

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