Reuters: Нетаньяху намекнул на новые переговоры с ХАМАС по заложникам

Global Look Press/XinHua/ JINI Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления в субботу, 16 декабря, намекнул на возобновление переговоров о возвращении заложников, которых удерживает в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, сообщило агентство Reuters.
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