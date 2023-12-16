Reuters: Нетаньяху намекнул на новые переговоры с ХАМАС по заложникам

Global Look Press/XinHua/ JINI Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе выступления в субботу, 16 декабря, намекнул на возобновление переговоров о возвращении заложников, которых удерживает в секторе Газа палестинское движение ХАМАС, сообщило агентство Reuters.