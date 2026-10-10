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Газета.ру

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Variety: Уайлд может стать первой женщиной с номинациями на "Оскар" за фильм и роль

Variety: Уайлд может стать первой женщиной с номинациями на "Оскар" за фильм и роль

Американская актриса Оливия Уайлд может поставить рекорд кинопремии «Оскар». Об этом пишет Variety.Она может стать первой женщиной, за один и тот же фильм получившей номинацию на «Оскар» и как режиссер, и как актриса.

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