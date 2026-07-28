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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алперен Шенгюн: «Я удалил Twitter. В какой-то момент я понял, насколько это опасное место»

Алперен Шенгюн рассказал, что удалил Twitter/X из-за негативной реакции пользователей и давления со стороны болельщиков.

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