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Кудашов о 4:1 с «Витязем»: «Динамо» забило хорошие голы, неплохо играло в обороне. Чем ближе плей-офф, тем важнее игра в защите»

Алексей Кудашов оценил победу московского «Динамо» над «Витязем» (4:1). — Поздравляю болельщиков «Динамо» с юбилеями: тысячная игра команды и пятисотый домашний матч в КХЛ.

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