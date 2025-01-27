"Заманила мошенников в ловушку" – жители Мытищ требуют премии для главы города за раскрытие мошенничества с подаренной квартирой

Avia.pro - СМИ В Подмосковье разгорается скандал, который вряд ли утихнет в ближайшее время. Семья многодетной матери Тахмины Самадовой, получившая сертификат на жилищную субсидию в размере 24 миллионов рублей, оказалась в центре обвинений в мошенничестве.