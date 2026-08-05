КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой, какой она была в годы второй мировой войны.
Сестра Ким Чен Ына: КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой
Комментарии
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Владимир Аверков
мочить надо джапов...зря их не разделили между Китаем,СССР и КНДР...решили бы проблему раз и навсегда....тем более,что джапы сами захватчики этих островов...испокон веку там жили совсем другие народы...айны,например...которых эти мрази просто уничтожили...
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1 м.
Виктор Шилин
Самураев к ногтю
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1 м.
Александр Конкин
Ищу как бумагомараки все перевернул, не КНДР, а именно сестра Ким Чен Ира не позволит...
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