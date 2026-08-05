Сестра Ким Чен Ына: КНДР не позволит Японии снова стать милитаристской державой

Владимир Аверков

мочить надо джапов...зря их не разделили между Китаем,СССР и КНДР...решили бы проблему раз и навсегда....тем более,что джапы сами захватчики этих островов...испокон веку там жили совсем другие народы...айны,например...которых эти мрази просто уничтожили...