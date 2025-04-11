День учителя в России в 2025 году: какого числа отмечается, история и традиции праздника

Каждый год в октябре в России отмечают День учителя. Роль учителя важна в каждой жизни — ведь именно педагог закладывает в ребенка не только необходимые для дальнейшего пути знания, но и вдохновение, мотивацию на саморазвитие и желание ставить цели и добиваться их.
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