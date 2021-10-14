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Я не понял, ЭТО что?

Я не понял, ЭТО что?

- Николай недовольно уставился на тарелку с "пустыми" макаронами. -Ужин, - спокойно ответила Катя, его супруга.

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Альбина Колесникова
Так это здорово бумеранг работает правильно женщина поступила.
Dushka
Мужчины часто не задумываются, на чьи средства они живут на самом деле)))))
Viktor Zaikin
Это не мужчины, это альфонсы.
Татьяна Тучак
И таких 80%, сначала сидели на шее у матери, потом пересели на шею жены. Я тоже развелась с таким, и стало гораздо легче жить с тремя детьми без него! Кстати алименты на трех детей он не платил, потому что у него была своя личная жизнь. За 10 лет в суде и шесть лет в опеке насмотрелась на таких мужиков, ни один не считает себя альфонсом, хотя 50% семейного бюджета уходит на его еду, и он понятие не имеет сколько стоят продукты, потому что кроме пива и сигарет ничего не покупает, понятия не имеет сколько денег уходит на ЖКХ, а некоторые понятия не имеют сколько стоит обуть, одеть их детей. Кормильцы блин.
Виктория Иванова
Сладкая, наивная сказка, но так приятно! Хотя бы в сказках есть справедливость.
Сергей
Бабоутопия...

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