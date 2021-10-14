Я не понял, ЭТО что?

ЮлияБизнес и финансыЯ не понял, ЭТО что?- Николай недовольно уставился на тарелку с "пустыми" макаронами. -Ужин, - спокойно ответила Катя, его супруга.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаТак это здорово бумеранг работает правильно женщина поступила.DDushkaМужчины часто не задумываются, на чьи средства они живут на самом деле)))))Viktor ZaikinЭто не мужчины, это альфонсы.Татьяна ТучакИ таких 80%, сначала сидели на шее у матери, потом пересели на шею жены. Я тоже развелась с таким, и стало гораздо легче жить с тремя детьми без него! Кстати алименты на трех детей он не платил, потому что у него была своя личная жизнь. За 10 лет в суде и шесть лет в опеке насмотрелась на таких мужиков, ни один не считает себя альфонсом, хотя 50% семейного бюджета уходит на его еду, и он понятие не имеет сколько стоят продукты, потому что кроме пива и сигарет ничего не покупает, понятия не имеет сколько денег уходит на ЖКХ, а некоторые понятия не имеют сколько стоит обуть, одеть их детей. Кормильцы блин.ВИВиктория ИвановаСладкая, наивная сказка, но так приятно! Хотя бы в сказках есть справедливость.СергейБабоутопия...Комментировать
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