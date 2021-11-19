Более 13 тысяч парковочных мест появилось на перехватывающих парковках в столице с 2013 года

Больше 50 гектаров земли выделил Департамент городского имущества с 2013 года для создания парковок в девяти городских округах, на которых было оборудовано около 13,3 тысячи машино-мест, расположенных на бесплатных перехватывающих парковках.
Больше 50 гектаров земли выделил Департамент городского имущества с 2013 года для создания парковок в девяти городских округах, на которых было оборудовано около 13,3 тысячи машино-мест, расположенных на бесплатных перехватывающих парковках.
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