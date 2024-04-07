Какие растения могут видеть и почему полезно зевать: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Могут ли растения видеть? Почти все растения обладают способностью реагировать на свет, но вот одноклеточные водоросли хламидомонады (Chlamydomonas) обладают механизмом, сходным со зрительной системой.
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